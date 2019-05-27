ضبط تشكيل عصابي بحوزته كمية كبيرة من الممنوعات في أجدابيا

أعلن فرع الإدارة العامة للبحث الجنائي أجدابيا – الواحات، مساء أمس الأحد، ضبطه لتشكيل عصابي برفقة امرأة بحوزتهم كميات كبيرة من حبوب الهلوسة ومخدر «الحشيش» في مدينة أجدابيا.

وقال مدير فرع الإدارة العامة للبحث الجنائي أجدابيا – الواحات، النقيب معتز أبوبكر السعيطي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الاثنين، إن عناصر الأمن التابعين للإدارة ألقوا القبض على «التشكيل العصابي وبرفقتهم امرأة وبحوزتهم كميات كبيرة من حبوب الهلوسة ومخدر الحشيش كانوا بصدد تهريبها ولكن يقظة العناصر الأمنية كانت لهم بالمرصاد في المكان والزمان المناسبين».

وأضاف السعيطي، أنه جرى أيضًا ضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة أثناء محاولتهم التسلل من مدينة أجدابيا إلى مدن ليبية أخرى، مؤكدًا إحالتهم إلى جهات الاختصاص بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأشار إلى أن دوريات الإدارة العامة للبحث الجنائي تتمركز في عدد من المدن والمناطق الممتدة من مدينة أجدابيا إلى مناطق البريقة وبشر والعقيلة إلى مدينة رأس لانوف، لبسط الأمن تنفيذًا للتعليمات الصادرة من قبل وزير الداخلية بالحكومة الموقتة وتوجيهات رئيس الإدارة العامة للبحث الجنائي من أجل مساندة القوات المسلحة الليبية في محاربة الجماعات الإرهابية المتطرفة غرب البلاد.

المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ضبطهم (الإنترنت)

النقيب معتز السعيطي رفقة أعضاء فرع الإدارة العامة للبحث الجنائي أجدابيا – الواحات. (الإنترنت)

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