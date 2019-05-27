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ماذا في لقاء باشاغا برئيس ديوان المحاسبة؟

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى  وزيـر الـداخـلية بحكومة الوفاق فـتحي بـاشاغا، الـيوم الاثـنين رئـيس ديـوان الـمحاسبة خـالد شــكشك.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الجانبين بحثا خلال اللقاء تـطوير قـاعدة الـبيانـات وحـصر الـقوة الـفاعلة والـفعلية ومـا تـرتب عـليه مـن مـزايا وحـقوق للـقوة الـفاعلة الـتي تـعمل بـمهنية واجـتهاد فـي الـعمل فـي الـظروف الـراهنـة.

كـما تـم خـلال اللـقاء الـذي عـقد بـمقر ديـوان الـمحاسـبة بـطرابـلس اسـتعراض عـدد مـن الـمواضيع ذات الاهتمام الـمشترك بـالإضـافة إلـى عـدد مـن الـملـفات الـتي تـدخل فـي اهتمام وزارة الـداخـلـية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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