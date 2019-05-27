الطب الميداني يفتتح نقطة إسعاف بمركز إيواء النازحين عين زارة

أعلن مركز الطب الميداني والدعم استمرار تواجد نقطة الاسعاف التابعة للمركز داخل مركز ايواء النازحين المبيت الجامعي عين زارة تحسبا لأي طارئ.

وأكد المركز عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه زود العيادات الخاصة بمركز ايواء النازحين بأسطوانات اكسجين.

كما قام الفريق الطبي التابع للمركز بإسعاف شخص مجهول الهوية في حالة سيئة ولا يملك أي وثائق ولا يتكلم، في منطقة خلة الفرجان مطالبة من يتعرف عليه بإبلاغ أهله والتواصل مع المركز.

واندلعت منذ 4 أبريل الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش والتشكيلات المسلحة بالعاصمة طرابلس أدت بحسب منظمة الصحة العالمية إلى سقوط 562 قتيلاً و 3417 جريحًا منهم 146 بالإضافة إلى نزوح نحو 82.000 شخص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

