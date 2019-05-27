الشؤون الاجتماعية تتفقد الأسر النازحة بتاجوراء

قام فريق الدعم النفسي التابع للجنة الازمة وشؤون النازحين واللاجئين بوزارة الشؤون الاجتماعية بزيارة للأسر النازحة ببلدية تاجوراء والمقيمة بإيواء (المقطورات) بتاجوراء. وبين المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية أن الفريق قام بأنشطة متنوعة للترفيه عن الأسر النازحة. واندلعت منذ 4 أبريل الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش والتشكيلات المسلحة بالعاصمة طرابلس أدت بحسب منظمة الصحة العالمية إلى سقوط 562 قتيلاً و 3417 جريحًا منهم 146 بالإضافة إلى نزوح نحو 82.000 شخص.

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