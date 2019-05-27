جهاز النهر الصناعي يعلن عودة المياه إلى هذه المناطق

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي ظهر اليوم عن اعادة تشغيل محطة الضخ المغذية جميع مدن الجبل الغربي بعد التمكن من صيانة صمام التحكم في التدفق مساء أمس الأحد. واوضح الجهاز في اعلانه أنه بعد الانتهاء من تعبئة خزان ابو زيان والمقدر 4 ايام ستصل المياه إلي غريان -الأصابعه -القواليش -ككله -القلعة – الرياينه – المشايشه – الزنتان.

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