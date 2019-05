امتحانات بنغازي يبحث الاستعدادات لنهائي امتحانات العام 2019

عقد مدير مكتب امتحانات بنغازي سعيد ماضي، اجتماعا مع رؤساء وحدات الامتحانات بالمكاتب الخدمية بنغازي.

وحضر الاجتماع الذي عُقد أمس الأحد، رئيس وحدة الإعداد بالمكتب ضيف الحوتي، ومدير الشؤون الإدارية أحمد الرملي، ومدير وحدة الامتحانات بنغازي المركز أنور الطبولي، ومدير وحدة امتحانات السلاوي إبراهيم محمد، ومدير وحدة امتحانات سيدي خليفة محمد نجم ومدير وحدة الامتحانات بالتعليم الحر جمعة حمد عبد المجيد.

وناقش الاجتماع سير التحضيرات للامتحانات، وتجهيز المدارس التي سيمتحن فيها طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، وحل المشاكل التي يمكن أن تعرقل سير الامتحانات.

وتناول الاجتماع كيفية التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس في أثناء فترة الامتحانات، تفاديا لوقوع أية مشاكل أو خرقات أمنية قد تحدث.

واتفق مديرو الوحدات مع مدير مكتب الامتحانات بنغازي، على تحديد موعد للاجتماع المقبل، بمشاركة إدارات مدارس تعليم الكبار وطلبة المنازل لمتابعة سير العمل.

كما تناول الاجتماع، عمليات استلام وتسليم الكشف رقم 20 الخاص بالفترة الأولى والثانية لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية.

