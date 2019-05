عقدت نقابة طب الأسنان اجتماعًا مع كلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة بنغازي، لبحث سبل التعاون بينهما.

وحضر الاجتماع الذي عُقد أمس الأحد، في مقر كلية طب وجراحة الفم والأسنان بنغازي، النقيب العام الدكتور حمزة الخفيفي، وعميد الكلية المكلف الدكتور ارحيم العوامي، ونائب نقيب بنغازي والأمين الإداري للكلية الاسنان الأستاذ محمد الدرسي، ومسجل كلية الأسنان الأستاذ معتز نجم، والمستشار القانوني وعضو مجلس النقابة الدكتور رحيل السعيطي.

ونوقش في الاجتماع، طرق التعاون بين الكلية والنقابة، حيث وضع الأولوية للطبيب وطلاب الامتياز وطلاب الدراسات، وعلى أن يستخدم مبنى الكلية وعيادتها للتدريب وبرامج التعليم الطبي المستمر للأطباء في مدينة بنغازي، مع توفير النقابة المواد التشغيلية.

ومن جهته قال عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان الدكتور ارحيم العوامي، نحن نرحب بهذا الطرح، وإن التعاون سيكون على صعيد البحوث العلمية أيضا، وفى عديد من المجالات، وإن الكلية والنقابة لهما الغرض المهام نفسها، وستعرض كل نتائج الاجتماع على مجلس الكلية للموافقة والبدء بعدها في أقوى برنامج تدريبي.

The post نقابة طب الأسنان تبحث سبل التعاون مع كلية طب وجراحة الفم بنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية