ظهور قيادي من جماعة أنصار الشريعة ضمن قوات الوفاق

كشفت تقارير إعلامية محلية عن ظهور القيادي في جماعة أنصار الشريعة الليبية، عادل الربيعي خلال الاشتباكات المسلحة الدائرة في طرابلس بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق، بعد أن اختفائه بعد اختفائه لمدة عامين.

وظهر الربيعي خلال الإشتبكات مقاتلاً في صفوف ميليشيا صلاح بادي التابعة لقوات الوفاق جنوب العاصمة طرابلسن بعد أخبار كانت قد راجت قبل عاميين تفيد بمقتله في المعارك ضد قوات الجيش الوطني في بنغازي في العام 2017.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن الربيعي قد شارك في معارك رأس عبيدة عام 2013 ضد القوات الخاصة. وفي في القتال ضد قوات الجيش في محور وسط البلاد قبل أن يتعرض لإصابة طفيفة في يده اليسرى عام2017 ليجد مخرج ويفرّ من مدينة بنغازي إلى مدينة مصراتة.

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