ارتفعت حصيلة المواجهات الجارية في محيط العاصمة، إلى خمسمئة واثنين وستين قتيلا، بينهم أربعون مدنيا، وإصابة ألفين وثمانيمئة وخمسة وخمسين شخصا، بينهم مئة وستة مدنيين.

وأكد مكتب ليبيا التابع لمنظمة الصحة العالمية، أنهم مازالوا يعملون مع شركائهم في البلاد، من أجل توفير المواد الطبية الضرورية بالمرافق الصحية، إضافة إلى الاحتياجات الإنسانية للأسر النازحة.

The post ارتفاع حصيلة اشتباكات طرابلس إلى 562 قتيلاً appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية