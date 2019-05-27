رئيس وزراء مالطا :لاحل عسكري للوضع في ليبيا

قال رئيس الوزراء مالطا جوزيف موسكات اليوم الاثنين ،إنه لا حل عسكري للأزمة الليبية، مؤكدا على ضرورة العودة لمسار الحل السياسي. جاء ذلك خلال لقاء موسكات ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا فائز السراج في فاليتا عاصمة مالطا، بحسب بيان نشره المركز الإعلامي لرئيس حكومة الوفاق في صفحته على موقع فيسبوك.

وقال البيان ” إن المحادثات تناولت مستجدات الوضع في ليبيا في ظل الاعتداء الذي تتعرض له العاصمة طرابلس منذ 4 ابريل الماضي، كما تم بحث عدد من ملفات التعاون المشترك”. ووفقا للبيان ،جدد موسكات دعمه لحكومة الوفاق الوطني، معلناً رفضه الهجوم على طرابلس ومبدياً الأسف لما اسفر عنه هذا الهجوم من خسائر بشرية ومادية، وأكد رئيس الوزراء بأنه لا حل عسكري للأزمة الليبية، وضرورة العودة لمسار الحل السياسي. من جانبه، أكد السراج أن حكومة الوفاق اضطرت للحرب دفاعاً عن العاصمة وهي عازمة على الاستمرار في مقاومة العدوان بكل قوة، وإلى أن تنسحب القوات المعتدية وتعود من حيث جاءت. وأكد الجانبان خلال الاجتماع على على تفعيل عدد من اتفاقات التعاون، وقد تم الاتفاق على تفعيل اتفاقيات التعاون الصحي وبما يسهل علاج الجرحى والمصابين اثر الاعتداءات الأخيرة ، وعلى استئناف الرحلات الجوية التجارية بين البلدين في وقت قريب.

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