أدانت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز ما تبين أنه إعتداء على مصحة النفط بطرابلس يوم 24 مايو.

وأعربت في اجتماعها مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الوطنية، مصطفى صنع الله،عن إرتياحها لعدم وقوع ضحايا، مؤكدة أن الهجوم على الأهداف المدنية قد يرقى إلى جرائم الحرب.

The post البعثة الأممية تدين الاعتداء على مصحة النفط بطرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية