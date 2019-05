بلدي الجفرة يعلن إزالة 90% من التعديات على خطوط إمدادات مياه الشرب

أعلن جهاز الحرس البلدي الجفرة، عن إزالة ما يزيد عن تسعين في المئة من التعديات على خطوط إمدادات مياه الشرب، الرابطة بين سوكنة وهون وودان، على امتداد أربعين كيلومترا.

وقال جهاز الحرس البلدي في بيان له، إنه سيتم إحالة الأشخاص المعتدين على إمدادات المياه إلى النيابة العامة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة، مشيدا بتعاون الأجهزة الأمنية في الحماية والدعم، من مديرية الأمن والشرطة العسكرية بالجفرة.

