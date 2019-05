اعتبر صندوق النقد الدولي في تقرير له، أن المعارك والاحتجاجات في دول من بينها ليبيا، كانت سببا في تضاعف أسعار النفط، في ظل تزايد حالة عدم اليقين السياسي في المنطقة.

وأوضح التقرير أن المعارك العسكرية في ليبيا، والاحتجاجات في الجزائر والسودان، وسوريا واليمن، والتوترات بين الهند وباكستان، أثارت قلق المستثمرين بشأن تدفقات رأس المال، وأدت إلى ارتفاع أسعار النفط فوق ثمانين دولارا للبرميل، قبل أن تنخفض مجددا إلى أقل من خمسين دولارا، متوقعا مزيدا من التقلبات في أسعار النفط.

The post النقد الدولي: الاشتباكات في ليبيا سبب تضاعف أسعار النفط appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية