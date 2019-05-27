وليامز: الهجوم على الأهداف المدنية قد يرقى إلى جرائم الحرب

التقت نائبة الممثل الخاص للمبعوث الأممي إلى ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني وليامز مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله. وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن وليامز دانت ما تبين أنه اعتداء على مصحة النفط بطرابلس يوم 24 مايو معربة عن ارتياحها لعدم وقوع ضحايا، مؤكدة أن الهجوم على الأهداف المدنية قد يرقى إلى جرائم الحرب.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت أن نتائج التحقيقات التي قام بها جهاز الامن الداخلي، إضافة إلى تقرير المباحث الجنائية، توصل بعد فحص الحطام الذي وجد في المخزن المدمر إلى أن الحريق الذي اندلع بمصحة النفط بطرابلس-غرغور يوم الجمعة الماضي كان نتيجة لقصف مباشر لمبنى المصحّة. وشددت المؤسسة على أن قصف المنشآت المدنية يعد جريمة حرب معربة عن إدانتها استهداف المنشآت المدنية والمرافق الطبية.

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