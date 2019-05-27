سلامة قلق من أن تصبح ليبيا ساحة للعناصر المتطرفة

أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن خوفه من أن تصبح ليبيا، مجدداً، ساحة لتوافد العناصر والجماعات المتطرفة. وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” “من مختلف المنابر وفي الجلسات المغلقة والعلنية، أكدّ الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا إن هناك مخاوف حقيقية من أن تصبح ليبيا، مجدداً، ساحة لتوافد العناصر والجماعات المتطرفة ولا صحة لما نشر من تضليل إعلامي بهذا الصدد”.

وكان سلامة قال في إحاطته المنقولة على الهواء بمجلس الأمن إن ليبيا باتت قاب قوسين أو أدنى من الانزلاق في حرب أهلية بإمكانها أن تؤدي إلى تقسيم دائم للبلاد مضيفا أن رأب الضرر الذي حدث إلى الآن يستغرق سنوات موضحا أن طرابلس كانت تتمتع بقدر من الأمن المتزايد، والأهالي يتمتعون باستقرار ويعيشون تحسناً في الأفق الاقتصادي كما كان المسار السياسي يمضي قدماً على الرغم من العديد من العقبات.

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