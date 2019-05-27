ازدحام شديد على محطات الوقود بمدينة بني وليد‎

شهدت أغلب محطات الوقود في مدينة بني وليد اليوم الأثنين ازدحاما ملحوظا بعد وصول شحنات من الوقود إلى المدينة بعد انقطاع دام عدة أيام.

وقال مدير محطة القليعة التي شرعت بالتوزيع الوقود منذ الصباح ان عدد المحطات في بني وليد التي يأتيها الوقود من مستودع مصراتة النفطي قليلة جدا وحتى استلام شحنات الوقود غير منتظمة مما ترتب عليه ازدحام شديد فور وصول شحنة جديدة.

وافاد عضو لجنة متابعة توزيع الوقود والغاز المنزلي ببلدية بني وليد، حاتم التويجر أن اللجنة على تواصل مستمر مع شركة البريقة من أجل سد العجز التي تشهده محطات الوقود بالمدينة.

وأدى عدم انتظام وصول الوقود عن مدينة بني وليد إلى ازديادالمعاناة الي يعيشها المواطن وتوقف عدد من الخدمات داخل المدينة وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك