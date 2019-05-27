استكمال الترتيبات لافتتاح خط جوي بين مطاري معيتيقة وتمنهنت

عقد النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الاثنين مع وزراء الحكم المحلي ميلاد عبدالله الطاهر، الاقتصاد والصناعة علي العيساوي، الماليةفرج عبد الرحمن بومطاري، المواصلات ميلاد معتوق، الصحة محمد عيسى، التعليم عثمان عبد الجليل بالإضافة للشركة العامة للكهرباء.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أن الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بحث عدد من المواضيع الخدمية، ومنها آليات دعم شركة الخدمات العامة حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها داخل بلدية طرابلس الكبرى، واستعراض مشاريع القرارات التي تدعم الشركة.

كما استعرض المجتمعون أهمية استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطارات المنطقة الجنوبية، حيث أعلن وزير المواصلات استكمال الترتيبات النهائية لافتتاح خط جوي بين مطاري “معيتيقة و تمنهنت” خلال الأيام القادمة، والعمل على افتتاح خطوط أخرى بمطارات” أوباري، غات، غدامس” .

ومن جهته أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة عن ثقته في تمكن مهندسي الشركة من تشغيل محطة أوباري خلال الأيام القادمة لتسهم في سد العجز القائم على الشبكة العامة وخاصة في مناطق الجنوب.

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