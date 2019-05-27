هدية : تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي يمولون من قبل حكومة الوفاق

قال عضو مجلس النواب زايد هدية إن وجود عناصر إرهابية في صفوف من وصفهم بميليشيات الوفاق ليس غريبا.

هدية أوضح في تصريحات لموقع العين الإخبارية ،أن الإرهابي محمد بن دردف المتهم بقتل السفير الأمريكي في بنغازي ليس وحده من يقاتل في صفوف حكومة الوفاق ، مضيفا أن تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي الذي بايع تنظيم داعش وجميع من يتبع مسلحي الوفاق يمولون بالأسلحة والمال من قبل حكومة الوفاق.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن حكومة الوفاق لا تسيطر على هذه الميليشيات غير المتجانسة التي تتناحر فيما بينها من حين لآخر لتقاسم الغنائم وأنها تقوم بقصف الأحياء المدنية من حين لآخر حين يتوجه الجيش باتجاهها لتأليب الرأي العام ضده.

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