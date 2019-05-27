انقطاع الكهرباء يضيّق على أهالي بدر وتيجي

تعيش منطقتا بدر وتيجي أوضاعا مأساوية نتيجة انقطاع التيار الكهربائي الذي جاء نتيجة الأحوال الجوية السيئة بالإضافة إلى تهالك المحطة 66 وانتهاء عمرها الافتراضي.

وبالرغم من الخلل الذي أصاب المحطة إلا أن العاملين بالشركة لم يدخروا جهدهم في سبيل إعادة التيار الكهربائي وإصلاح ما يمكن إصلاحه في المحطة المتهالكة التي انتهى عمرها الافتراضي منذ زمن.

ووفق ما رصدت كاميرا “218”، فلم يختلف الوضع كثيرا في منطقة بدر التي تأذت هي الأخرى من انقطاع التيار الكهربائي وبات المواطنون وأصحاب المحلات يلجأون إلى المولدات وينتظرون أي حل يخفف عنهم.

وتتواصل حالة عدم استقرار التيار الكهربائي في معظم مناطق باطن الجبل التي استقبلت أيام شهر رمضان على هذا الحال على أمل تُحل المشكلة قبل قدوم العيد.

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