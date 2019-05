قال رئيس الوزراء مالطا جوزيف موسكات، اليوم الإثنين ،إنه لا حل عسكري للأزمة الليبية، مؤكدا على ضرورة العودة لمسار الحل السياسي.

جاء ذلك خلال لقاء موسكات ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج في فاليتا عاصمة مالطا، بحسب بيان نشره المركز الإعلامي لرئيس حكومة الوفاق في صفحته على موقع فيسبوك.

