شهدت أغلب محطات الوقود في مدينة بني وليد اليوم الأثنين ازدحاما ملحوظا بعد وصول شحنات من الوقود إلى المدينة بعد انقطاع دام عدة أيام.

وقال مدير محطة القليعة التي شرعت بالتوزيع الوقود منذ الصباح ان عدد المحطات في بني وليد التي يأتيها الوقود من مستودع مصراتة النفطي قليلة جدا وحتى استلام شحنات الوقود غير منتظمة مما ترتب عليه ازدحام شديد فور وصول شحنة جديدة.

