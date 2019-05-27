أزمة السيولة تضرب في غات وأوباري

ما زالت الطوابير مستمرة أمام شبابيك المصارف في غات وأوباري على أمل الحصول على مدخراتهم من الأموال التي انقطعت عن هذه المدن 5 أشهر.

وكشف مصدر مصرفي مسؤول في مدينة غات لـ”218″، أسباب عدم توفر السيولة النقدية طيلة الفترة الماضية، وجاء أبرزها عدم تمكن المركزي في طرابلس والبيضاء من إرسال الأموال.

وأوضح المصدر، رفض ذكر اسمه لدواع أمنية، أن المصرف المركزي في طرابلس تعاقد مع طيران عسكري لنقل السيولة إلا أنها توقفت لدواع عسكرية حيث يمنع الطيران العسكري من التحليق جنوبا.

وأضاف ذات المصدر لقناتنا أن الخطوط الليبية كانت تنقل الأموال باتفاق مع المركزي بمقابل ألفي دينار إلا أن توقف الرحلات لأوباري شكل عائقا أمام استمرار الدفعات.

وصرح مصدر مصرفي آخر في غات لـ”218″ أن الأموال التي أرسلت من البيضاء فقط خصصت لمصارف سبها والمناطق القريبة منها مبديا استغرابه من عدم تخصيص أموال لمدينة غات

من جانبهم طالب المواطنون المؤسسة المصرفية بإيجاد حلول لتوفير السيولة، داعين إلى احترام مسؤولياتها تجاه أهالي الجنوب الذين مر عليهم جزء من رمضان دون أموال لسد حاجتهم.

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