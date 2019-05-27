تنامي وجود العناصر الإرهابية ضمن قوات حكومة الوفاق

وجه مبعوث المجلس الرئاسي في الأمم المتحدة، رسالة سرية إلى وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق، محمد سيالة، حول الإحاطة التي قدمها المبعوث غسان سلامة إلى مجلس الأمن، في الحادي والعشرين من مايو الجاري، في الجلسة المغلقة التي تلت الجلسة المفتوحة.

وبحسب الرسالة التي نشرتها صحيفة المرصد، فقد أكد سلامة أن هناك معلومات استخباراتية تفيد باستعانة أحد طرفي القتال بمجموعات إرهابية من مدينة إدلب السورية، وذلك في إشارة منه إلى أطراف موالية لحكومة الوفاق، التي أكدت تقارير غربية صادرة مؤخرا عملها على استجلاب ما تبقى من إرهابيين في هذه المدينة الواقعة على الحدود السورية التركية.

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