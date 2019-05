مستودعات الزاوية والمطار ومصراتة تعاني من نقص الوقود

قال وزير التعليم بحكومة الوفاق ونائب رئيس لجنة أزمة الطوارئ، عثمان عبد الجليل، إن عملية إمدادات الوقود في طرابلس والمنطقتين الغربية والجنوبية تواجه مشكلة كبيرة، مشيرا إلى المشكلات التي تواجه المستودعات الثلاثة، وهي مستودع الزاوية الذي يغذي المنطقة الغربية، ومستودع طريق المطار، الذي يغطي طرابلس والجبل، ومستودع مصراتة ويغذي المنطقة الوسطي والجنوب.

وأشار عبد الجليل، في حوار تليفزيوني، إلى أن 80% من مستودع طريق المطار تعرض للتدمير نتيجة الحروب السابقة، فيما يعمل الباقي منها بشكل ضعيف خلال الفترة الحالية بسبب الحرب الدائرة جنوب طرابلس، موضحا أنه يجري «تغذية العاصمة بالوقود حاليا من خلال البواخر القادمة للموانئ»، بينما هناك اتجاه لحل أزمة الوقود بمنطقة الجبل من خلال مستودع الزاوية.

