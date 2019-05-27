“غضب فزان” يلوّح بالتصعيد

أصدر شباب حراك “غضب فزان” بوادي عتبة بيانا، الاثنين، استنكروا فيه تقاعس الحكومات عن وضع حل للأوضاع المتردية التي تشهدها عدد من مناطق الجنوب، ملوحين بتصعيد الموقف في حال لم يستجب المسؤولون لمطالبهم.

وأشار الحراك إلى عودة الظلم والتهميش وسياسة الإقصاء من الحكومات، وسوء الأوضاع الأمنية وعودة الجماعات الإرهابية، إضافة إلى انقطاع الكهرباء وعودته بشكل متذبذب، الأمر الذي أدى إلى تعطل مضخات المياه، ونقص السيولة والأدوية والعناصر الطبية، ووقف الرحلات الجوية.

وأضاف البيان أن حراك “غضب فزان” سيتجه للتصعيد خلال الأيام القادمة بحال استمرار تلك الأزمات، مبينا أن التصعيد هذه المرة لن يكون بإقفال “النفط والغاز” فقط.

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