“إرهابيون خطرون” يظهرون في طرابلس

تقرير| 218

أثارت مشاركة أشخاص مدرجين على قائمة الإرهاب في الاشتباكات ضد الجيش الوطني بتخوم طرابلس، جدلا واسعا عنوانه “إرهابيون خطرون”.

وأظهرت الحرب المشتعلة بالفعل إرهابيين غابوا عن الساحة لفترة، آخرهم عادل الربيعي الذي ظهر من داخل طرابلس في صورة وهو يشارك في القتال ضد قوات الجيش وذلك بعد أن أشيع خبر مقتله داخل محاور القتال في بنغازي قبل عامين.

والربيعي أحد عناصر تنظيم أنصار الشريعة والمتهم في عدة جرائم اغتيال في منطقة رأس عبيدة والسلماني وشارع عشرين، كما شارك في معارك رأس عبيدة عام 2013 ضد القوات الخاصة، ليفر بعدها من بنغازي.

كما قضت قوات الجيش على الإرهابي محمد بن دردف قبل أيام والمطلوب من قبل النائب العام العسكري لمشاركته في الهجوم على القنصلية الأميركية وقتل السفير كريستوفر ستيفنز.

بدورها ذكرت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، أن عناصر الأمن تمكنت من ضبط عدد من المنتمين لتنظيم داعش، الشهر الماضي، بينهم ما يعرف بـ”أمير ديوان الحسبة” وعنصر آخر من تنظيم القاعدة.

ويبدو أن عين العالم أصبحت مفتوحة على جيش الوفاق المُجمّع في غضون ساعات، فهل تتورط حكومة الوفاق أكثر في سياسة جلب المدرجين في قوائم الإرهاب لوقف تقدم الجيش؟.

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