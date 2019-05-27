بعد اختفائه لمدة عامين.. الإرهابي “عادل الربيعي” يظهر بصفوف مجموعات الوفاق المسلحة بطرابلس

طرابلس-العنوان

أكدت مصادر صحفية بأن الإرهابي عادل الربيعي يشارك مجموعات الوفاق المسلحة في القتال ضد القوات المسلحة في طرابلس، وذلك بعد اختفاء دام لعامين.

ويعتبر الربيعي أحد عناصر تنظيم أنصار الشريعة المتحالف مع مجلس شورى بنغازي ومتهم في العديد من جرائم الاغتيال رفقة أخوته وأبناء عمه خصوصا في منطقة رأس عبيدة والسلماني وشارع عشرين.

يشار إلى الربيعي اختفى عن الأنظار بعد أن أشيع خبر مقتله داخل محور سوق الحوت في بنغازي قبل عامين.

وشارك الربيعي في معركة رأس عبيدة عام 2013 ضد القوات الخاصة الصاعقة، وشارك في القتال ضد القوات المسلحة في محور وسط البلاد قبل أن يتعرض لإصابة طفيفة في يده اليسرى عام 2017 ليجد مخرجا ويفرّ من مدينة بنغازي إلى مدينة مصراتة.

وظهر الربيعي عامي 2015 و 2016 في العديد من مقاطع الفيديو وهو يهدد شباب مدينة بنغازي ويتوعدهم بالقتل والتصفية.

وأكدت ذات المصادر بإن الربيعي يشارك الآن تحت إمرة الإرهابي صلاح بادي في المعارك ضد القوات المسلحة في مدينة طرابلس.

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