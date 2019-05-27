بعد اختفائه لمدة عامين .. قيادي بأنصار الشريعة يقاتل ضمن صفوف الوفاق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورًا جديدة تُظهر الإرهابي المدعو عادل الربيعي، وهو يشارك مع قوات الوفاق المعترف بها دوليًا في القتال ضد قوات الجيش الوطني، وذلك بعد أن أشيع خبر مقتله داخل محاور القتال في بنغازي قبل عامين.

وأوضح نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أن الربيعي يشارك الآن مع قوات الإرهابي المطلوب دوليًا صلاح بادي ضد قوات الجيش في طرابلس.

يذكر أن، الربيعي هو أحد عناصر تنظيم أنصار الشريعة المصنف عالميًا كمنظمة إرهابية، المتحالف مع مايسمي شورى ثوار بنغازي، والمتهم في العديد من جرائم الاغتيال رفقة أخوته، وأبناء عمه، خاصة في منطقة رأس عبيدة مسقط رأسه، والسلماني، وشارع عشرين.

وكان الربيعي، شارك أيضًا في معارك رأس عبيدة، عام 2013 ضد القوات الخاصة، وضد قوات الجيش في محور وسط البلاد، قبل أن يتعرض لإصابة طفيفة في يده اليسرى عام 2017م ليجد مخرجًا ويفرّ من مدينة بنغازي إلى مدينة مصراتة.

وظهر الربيعي، أعوام 2015م و2016م، في العديد من مقاطع الفيديو، مهددًا شباب مدينة بنغازي ومتوعدهم بالقتل والتصفية.

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