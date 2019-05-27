اخبار ليبيا الان

بعد اختفائه لمدة عامين .. قيادي بأنصار الشريعة يقاتل ضمن صفوف الوفاق

تم النشر منذُ 26 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورًا جديدة تُظهر الإرهابي المدعو عادل الربيعي، وهو يشارك مع قوات الوفاق المعترف بها دوليًا في القتال ضد قوات الجيش الوطني، وذلك بعد أن أشيع خبر مقتله داخل محاور القتال في بنغازي قبل عامين.

وأوضح نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أن الربيعي يشارك الآن مع قوات الإرهابي المطلوب دوليًا صلاح بادي ضد قوات الجيش في طرابلس.

يذكر أن، الربيعي هو أحد عناصر تنظيم أنصار الشريعة المصنف عالميًا كمنظمة إرهابية، المتحالف مع مايسمي شورى ثوار بنغازي، والمتهم في العديد من جرائم الاغتيال رفقة أخوته، وأبناء عمه، خاصة في منطقة رأس عبيدة مسقط رأسه، والسلماني، وشارع عشرين.

وكان الربيعي، شارك أيضًا في معارك رأس عبيدة، عام 2013 ضد القوات الخاصة، وضد قوات الجيش في محور وسط البلاد، قبل أن يتعرض لإصابة طفيفة في يده اليسرى عام 2017م ليجد مخرجًا ويفرّ من مدينة بنغازي إلى مدينة مصراتة.

وظهر الربيعي، أعوام 2015م و2016م، في العديد من مقاطع الفيديو، مهددًا شباب مدينة بنغازي ومتوعدهم بالقتل والتصفية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • انصار شريعة الغاب ولا علاقة لهم بالشريعة الاسلامية السمحة فهؤﻻء المتنطعون يمولهم بالمال والسلاح وكلاء بنى صهيون فى تركيا وقطر وهما ابعد دولتين عن الشريعة الاسلامية فخليفتهم المتخلف اردوجان يبيح الدعارة وبالقانون ويعطى رخصة لمائة الف داعرة بينما يعتقل ويشرد الشباب المسلم التابع للداعية فتح الله جولن الذين يرفصون فساده وتعامله مع اسرائيل اقتصاديا وعسكريا اما قطر فمأوى للفجار من جميع انحاء العالم حتى لو كانوا اعداء خارج قطر فعندهم الموساد الاسرائيلى وعميله عزمى بشارة عضو الكنيست الاسرائيلى السابق يدير الاعلام القذر ولديهم الحرس الثورى الايرانى يحمى الايرة الحاكمة لامير قذر ولديها امريكا وطالبان والمجرمين الهاربين من كل مكان وبالطبع فان من تمولهم قطر وتركيا من نفس النوعية القذرة ومنها انصار شريعة الارهاب فالاسلام منهم براء ورسولنا الكريم قال هلك المتنطعون قالها ثلاث . وهو ما نراه فى كل مكان فى سوريا البواغيز وفى مصر اعتصام رابعة وفى ليبيا درنة وبنغازى واليوم فى طرابلس وغدا فى مصراطة بواغيز ليبيا

    رد