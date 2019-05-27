النهر الصناعي: حل أزمة المياه بسرت خلال أسبوع

قال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، الاثنين، إن تخفيض الإمداد المائي بخط إجدابيا – سرت جاء بسبب التجاوزات والوصلات غير المشروعة.

وأوضح الجهاز في بيان نشره بصفحته في “فيسبوك”، إن التخفيض بدأ يوم السبت الماضي ليصبح 100 ألف متر مكعب يومياً، بسبب انخفاض المنسوب التشغيلي بخزان إجدابيا، مبينا أن ذلك ناتج عن بعض التجاوزات بخط إجدابيا – سرت.

وأكدت إدارة الجهاز بضرورة تحرك الجهات ذات العلاقة بمدينة سرت للحد من اعتداءات بعض المواطنين على خط المياه المغذي لمدينة سرت والمناطق المجاوره لها.

وناشدت إدارة الجهاز بضرورة الالتزام بالمخصصات المائية وتقنين الاستهلاك في المشاريع الزراعية، متوقعة عودة تدفق المياه إلى سرت والمناطق المجاورة لها بالكميات المخصصة خلال أسبوع.

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