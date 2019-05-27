ويليامز تأكد للسويحلي موقف حكومة الوفاق بأولوية دحر المعتدين

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، عبدالرحمن السويحلي، أنه التقى اليوم الإثنين، بنائبة رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز.

وقال السويحلي في تغريده له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ويليامز أكدت خلال اللقاء على موقف حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، الملتزم بأولوية دحر المعتدين على طرابلس واجتثاث مشروعهم بالكامل.

السويحلي أضاف أن نائبة رئيس البعثة الأممية شددت على أنّ نجاح العملية السياسية بأسس جديدة مرهون تمامًا بتحقيق ذلك، موضحًا أنها سلطت الضوء على التركيبة المليشياوية والدينية المتطرفة لمُسلحي حفتر، حسب وصفه .

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