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ويليامز تأكد للسويحلي موقف حكومة الوفاق بأولوية دحر المعتدين

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، عبدالرحمن السويحلي، أنه التقى اليوم الإثنين، بنائبة رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز.

وقال السويحلي في تغريده له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ويليامز أكدت خلال اللقاء على موقف حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، الملتزم بأولوية دحر المعتدين على طرابلس واجتثاث مشروعهم بالكامل.

السويحلي أضاف أن نائبة رئيس البعثة الأممية شددت على أنّ نجاح العملية السياسية بأسس جديدة مرهون تمامًا بتحقيق ذلك، موضحًا أنها سلطت الضوء على التركيبة المليشياوية والدينية المتطرفة لمُسلحي حفتر، حسب وصفه .

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  • نفس اساليب الكذب لهذا الاخوانى الاهطل من جعجعة الاخوان المفلسين الذى يعرف جيدا ان الدول الكبرى لديها اجهزة استخبارات تعرف الحقائق كاملة ولديها اقمار صناعية تصور كل سئ بدفة وكان هذا سببا فى تشجيع الجيش الوطنى على استكمال عملية تحرير طرابلس من الارهابيين وراينا مقتل عدد كبير منهم يحاربون فى صفوف بقايا حكومة الوفاق التى لفظها العالم ورينا ترامب لا يعيرها اهتمام ويتعامل مباشرة مع القائد العام للجيش الوطنى المدعوم من اكبر القوى الافليمية التى تعتمد على السياسة الامريكية فى المنطقة وهى مصر رئيسة الاتحتاد الافريقى والسعودية قلب العالم الاسلامى وغيرها من القوى المحاربة للارهاب

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