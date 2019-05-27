معتوق: افتتاح خط بين “معيتيقة وتمنهنت” قريبا

كشف وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق ميلاد معتوق، عن استكمال الترتيبات النهائية لافتتاح خط جوي بين مطاري “معيتيقة و تمنهنت” خلال الأيام القادمة.

وأعلن الوزير أيضا خلال اجتماع عقده النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، الاثنين، مع الوزارات الخدمية، بديوان رئاسة الوزراء، العمل على افتتاح خطوط أخرى بمطارات أوباري وغات وغدامس.

وقالت إدارة التواصل التابعة لحكومة الوفاق، إن المجتمعين استعرضوا أهمية استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطارات المنطقة الجنوبية، وناقشوا المواضيع الخدمية وآليات دعم شركة الخدمات العامة داخل بلدية طرابلس الكبرى.

بدوره أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عن ثقته في تمكن مهندسي الشركة من تشغيل محطة أوباري خلال الأيام القادمة لتسهم في سد العجز القائم على الشبكة العامة وخاصة في مناطق الجنوب.

يشار إلى أن الاجتماع عقد بحضور وزراء الاقتصاد والصناعة، والمالية، والحكم المحلي، والمواصلات، والصحة، والتعليم، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

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