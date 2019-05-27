مؤكدة تخوفها من توافد الجماعات المتطرفة لطرابلس .. البعثة الأممية تنفي الإحاطة المنسوبة لسلامة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ما تداولته بعض وسائل الإعلام، بأن المبعوث الأممي غسان سلامة، قدم إحاطة ثانية في الجلسة المغلقة مع أعضاء مجلس الأمن الدولي، تختلف عن ما قدمه في الجلسة المفتوحة، والتي تفيد باستعانة أحد طرفي القتال بمجموعات إرهابية من مدينة إدلب السورية.

وذكرت البعثة الأممية في تدوينة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “من مختلف المنابر وفي الجلسات المغلقة والعلنية، أكدّ الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا إن هناك مخاوف حقيقية من أن تصبح ليبيا، مجددًا، ساحة لتوافد العناصر والجماعات المتطرفة، موضحة أنه لا صحة لما نشر من تضليل إعلامي بهذا الصدد.

وكشفت رسالة سرية وجهها مندوب ليبيا بالأمم المتحدة، المهدي المجربي، التابع لحكومة الوفاق المدعومة دوليًا إلى وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة، الإحاطة التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة أمام مجلس الأمن في 21 مايو، في جلسة مغلقة لحقت الجلسة المفتوحة.

وأوضحت الرسالة السرية، التي حملت أرقام “7- 15-2 000476″، والموجهة من نيويورك إلى طرابلس بتاريخ 22 مايو، أن سلامة قدم إحاطة ثانية في الجلسة المغلقة مع أعضاء المجلس، تختلف عن ما قدمه في الجلسة المفتوحة.

وتضمنت الرسالة التي بعث بها المجربي لسيالة، أن غسان سلامة أعلم أعضاء مجلس الأمن بأن الوضع الميداني للمعارك في تخوم طرابلس لم يتغير منذ الرابع من شهر أبريل 2019م، فضلاً عن تأكيدات سلامة بأن الأسلحة تتدفق للطرفين من الخارج وأن هناك انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وكشف المجربي، نقلاً عن سلامة بأن الطرفان؛ قوات الكرامة، والوفاق يسعيان إلى استجلاب جنود مرتزقة للقتال في صفوف قواتهم بسبب نقص عدد المقاتلين الليبيين، مؤكدًا أن سلامة أوضح أن لديه معلومات استخباراتية، تفيد باستعانة أحد طرفي القتال بمجموعات إرهابية من مدينة إدلب السورية، وذلك في إشارة منه لحكومة الوفاق.

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