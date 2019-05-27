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أهالي هون يقفون مع “الأطفال المحرومين”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تجري الاستعدادات في هون لافتتاح محل ملابس وأحذية خيري، الثلاثاء، بهدف توفير متطلبات العيد لأطفال العائلات المحتاجة والنازحة غير القادرة على توفير هذه الحاجيات.

ونُفذت هذه الفكرة بعد أن طرحت على عامة الناس في المدينة، حيث انهالت التبرعات بمبالغ مالية كبيرة، كما قدّم أصحاب المحال والأسواق ملابس وأحذية جديدة فاخرة تباع في الأصل بأسعار مرتفعة وصل بعضها إلى ما بين 75 و130 دينارا ليبيا.

وسيتم تقديم ما تم التبرع به للمحل الخيري للعائلات المستهدفة والمحصور عددها وحالتها مسبقا، كما تم توزيع بطاقات خاصة بهدف تنظيم التوزيع وصولا إلى الحالات المقصودة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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