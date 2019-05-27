مدير أمن المرج يزور رجال الشرطة المتواجدين في قسم البحث الجنائي

المرج 28 مايو 2019 (وال) – أجرى مدير أمن المرج العميد سالم ماضي، رفقة عدد من الضباط ورؤساء الأقسام المديرية، الأحد، زيارة تفقدية لرجال الشرطة المتواجدين بقسم البحث الجنائي بمديرية أمن المرج.

وأكد ماضى فى تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن الزيارة جاءت من أجل ترتيب الصفوف والحفاظ على استقرار المدينة وأمنها بالتزامن مع الخطة الرمضانية من جانب وكذلك بحث احتياجات ونواقص القسم وأيضا معرفة المشاكل والصعوبات التي تواجه رجال الأمن سواء كانت شخصية أو مالية أو إدارية من جانب آخر.

وأثنى مدير مديرية المرج على مجهودات رجال البحث الجنائى بالمرج ، مثمناً مجهوداتهم فى عديد التكاليف في مدينة المرج وخارجها.(وال – المرج) أ ف / أ د

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