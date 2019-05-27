جنائي المرج يضبط تشكيل عصابى متخصص في سرقة السيارات

المرج 28 مايو 2019 (وال) – تمكن جهاز البحث الجنائي المرج من القبض على تشكيل عصابى مكون من ثلاث أشخاص يقومون بسرقة السيارات خلال الشهر الفضيل.

وبين رئيس الجهاز الرائد باسط بو ناجية أن أفراد التحريات قد تمكنوا من تحديد وجهة التشكيل شرقاً لمدينة شحات، وقد تم التعميم عنهم والقبض عليهم بالتعاون مع مديرية أمن شحات ، وبعد التحقيق معهم تبين أن أحد أفراد التشكيل اقترف عدد 22 قضية سرقة مُماثلة.

وبعد أن تحصل الجهاز على إذن لتفتيش منازل المُجرمين ،تم إبراز عديد المسروقات، بما في ذلك مبلغ مالي يقدر بـ 10 الآلاف دينار ليبي تم سرقته من أحد مواطنين، وفيما صُرفت مبالغ أخرى مسروقة تُقدر بـ 80 ألف دينار ليبي.

هذا وقد شملت المبرزات أيضاً قطع أثرية، أجهزة مروعة وأزياء تنكرية قد استخدمت لترويع المواطنين وتضليلهم أثناء عمليات السرقة.

ومن جانبه أكد مدير مديرية أمن المرج العميد سالم ماضي :”أن الجهاز خلال عام 2019 ميلادي قد كشف عن عدد 94 قضية ولم تُسجل أي منهم ضد مجهول وتمت إحالتها إلى النيابة العامة، وبالإضافة إلى القبض على 23 شخص مُتهمين فى قضايا، ومع بداية الشهر الفضيل قد تمكنت التحريات التابعة لجهاز البحث الجنائي من القبض أيضا على 24 شخص مطلوبين فى قضايا”.

وثمن مدير مديرية أمن المرج مجهودات جهاز البحث الجنائى، شاكراً لوزارة الداخلية دعمها للمديريات الأمنية وذلك من أجل بسط الأمن والأمان.(وال – المرج) أ ف / أ د

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