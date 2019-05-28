وسائل اعلام: جبهة القتال بين قوات الجيش الوطني وحكومة الوفاق تقترب من وسط طرابلس – فيديو

أفادت وسائل اعلام وفقاً لمصادر ليبية بأن خط المواجهات العنيفة تقترب من أحياء وسط العاصمة طرابلس، حيث يتقدم “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر على قوات حكومة الوفاق.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مساعد رئيس أركان “الجيش الوطني”، سراج المجبري، تأكيده أن قوات الجيش الوطني أحرزت اليوم تقدما في منطقة صلاح الدين التي تبعد بضعة كيلومترات عن وسط العاصمة.

وذكر ساكنان محليان للوكالة أن مواجهات عنيفة تدور على طول طريق استراتيجي يربط العاصمة بمطار طرابلس الدولي الذي توقف عن العمل عام 2014.

ونشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ”الجيش الوطني الليبي” مقطع فيديو قيل إنه يظهر اللحظات الأولى لاقتحام قوات الجيش الوطني منطقة الأحياء البرية في طرابلس.

من جانبها، أكدت عملية “غضب البركان” التي أطلقتها قوات حكومة الوفاق بغية التصدي لزحف قوات حفتر نحو العاصمة أن منطقة صلاح الدين تتعرض لقصف جوي من قبل طيران “الجيش الوطني”.

ونشرت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق صورا تظهر عناصر مسلحين نشروا لضمان أمن المقار والبعثات الدبلوماسية في المدينة.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

واسفرت الاشتباكات في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 562 قتيلا، بينهم 40 مدنيا، و2855 جريحا، بينهم 106 مدنيا، ونزوح ما يقارب 82 آلف شخص.

المصدر: RT + أسوشيتد برس

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