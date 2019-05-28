تساقط صواريخ الغراد على منازل “صلاح الدين” وضبط 20 شخصا من مؤيدي الجيش بسوق الجمعة – صور

قالت مصادر محلية أن منازل المواطنين بمنطقة باب النفيس في صلاح الدين تعرضت لقذائف صواريخ “الغراد” أطلقتها قوات الوفاق المتمركزة بمشروع الهضبة في العاصمة الليبية طرابلس ما أدى إلى وقوع أضرار مادية وبشرية في المنطقة.

وفي سياق ذي صلة ألقت قوات تابعة لكتيبة النواصي التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق القبض على 20 شخصاً من السلفيين الداعمين للجيش الوطني في مسجد التركي الواقع في سوق الجمعة.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الجاري، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق الجيش الوطني عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة وتحريرها من سيطرة المجموعات المسلحة والجماعات المتطرفة.

المصدر/ روز اليوسف المصرية