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تساقط صواريخ الغراد على منازل “صلاح الدين” وضبط 20 شخصا من مؤيدي الجيش بسوق الجمعة – صور

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قالت مصادر محلية أن منازل المواطنين بمنطقة باب النفيس في صلاح الدين تعرضت لقذائف صواريخ “الغراد” أطلقتها قوات الوفاق المتمركزة بمشروع الهضبة في العاصمة الليبية طرابلس ما أدى إلى وقوع أضرار مادية وبشرية في المنطقة.

وفي سياق ذي صلة ألقت قوات تابعة لكتيبة النواصي التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق القبض على 20 شخصاً من السلفيين الداعمين للجيش الوطني في مسجد التركي الواقع في سوق الجمعة.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الجاري، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق الجيش الوطني عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة وتحريرها من سيطرة المجموعات المسلحة والجماعات المتطرفة.

المصدر/ روز اليوسف المصرية

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • النصر قادم على المليشيات الارهابية فالجيوش الوطنية فى كل مكان تنتصر فى كل مكان وسيعود ابناء الداعرة ميس راطة فى توابيت وسط صرخات الارامل والثكالى والايتام ابناء هؤﻻء الخونة عملاء تركيا وقطر الذين جلبوا لهم العار والدمار وهم يقبضون على الشباب المسلم السلفى الذى يتمسك بقيم السلف الصالح ويرفض افكار التلف الطالح اتباع خزعبلات سئ قطب وحسن البنا عميل الانجليز وعلى دربه الاخوان المفلسين عملاء تركيا وقطر وكلاء بنى صهيون فى المنطقة ودورهم القذر فى هدم الجيوش العربية كى تساعدهم اسرائيل على البقاء فى السلطة رغم رفص شعوبهم لهم

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  • وفي سياق ذي صلة ألقت قوات تابعة لكتيبة النواصي التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق القبض على 20 شخصاً من السلفيين الداعمين للجيش الوطني في مسجد التركي الواقع في سوق الجمعة. ؟؟؟

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