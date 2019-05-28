بعد عيد الفطر المبارك ..  الحرس البلدي طبرق يتواعد بإزالة المحلات والأكشاك المخالفة

أخبار ليبيا 24- خاص

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اجتماع عاجل مع جهار الحرس البلدي بالمدينة، وذلك بشأن التعليمات التي أصدرها بشأن إزالة الأكشاك والمحلات المخالفة بعد عطلة عيد الفطر المبارك.

وقد حدد تسييري طبرق عدد من المواقع داخل نطاق البلدية والتي يوجد فيها أكشاك ومحلات مخالفة للتخطيط العمراني .

وقد تم تجهيز هذه الدوريات بطلاء البخاخ الأحمر لتحديد المحلات المخالفة التي سيتم إزالتها فورا.

وقد أصدر تسييري طبرق لأصحاب المحلات والأنشطة التجارية بضرورة إصدار رخص المزاولة كل حسب تخصصه التجاري بما فيها موافقة التخطيط العمراني وجهاز الأملاك العامة .

يشار أن تسييري طبرق قد داهم سوق العرب وعدد من المحلات والمطاعم المخالفة وتم إغلاقها قبل شهر رمضان المبارك.

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