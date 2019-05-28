المشري يبحث توفير احتياجات النازحين جراء الاشتباكات

التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري اليوم الاثنين، وزيرة الشؤون الاجتماعية فاضي منصور الشافعي والوفد المرافق لها.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مناقشة مجهودات الوزارة والصعوبات التي تواجهها في أداء عملها واستيعاب النازحين وتوفير احتياجاتهم خاصة في ظل الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس.

واندلعت منذ 4 أبريل الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش والتشكيلات المسلحة بالعاصمة طرابلس أدت بحسب منظمة الصحة العالمية إلى سقوط 562 قتيلاً و 3417 جريحًا منهم 146 بالإضافة إلى نزوح نحو 82.000 شخص.

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