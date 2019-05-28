قيادي عسكري يكشف تفاصيل رحلة كتيبة “أبو عبيدة” الداعشية من سوريا إلى ليبيا

نوه المنذر الخرطوش المسؤول الإعلامي للواء 73مشاة التابع للجيش الوطني الليبي إلى أنه ومنذ أيام قليلة إنتقلت مجموعة من تنظيم داعش الإرهابي من سوريا لتصل إلى مدينة الزاوية تحت مسمى كتيبة “أبو عبيدة”.

وأوضح أن هذه المجموعة تتبع القيادي المتطرف شعبان هدية المتواجد في المغرب والمكنى بأبوعبيدة وكانت ضمن ميليشيا “جبهة النصرة” في سوريا ووصلت إلى الأراضي الليبية عبر تركيا مع شحنة المدرعات “كيربي”.

وأشار الخرطوش إلى أن هذه المجموعة متواجدة بنسبة كبيرة في الزاوية وهي خليط من جنسيات مختلفة ومنهم من يحمل الجنسية الليبية الذين كانوا يقاتلون في سوريا.

وفي سياق ذي صلة لفت المسؤول الإعلامي للواء 73مشاة إلى أن المدرعات “كيربي” عدد منها متواجد في مصراتة وسيتم تسليمها لمجموعة “الجضران” الذي سيقوم بدوره باستخدامها بواسطة عدد من المعارضة التشادية المأجورة في وجهة محددة، لم يفصح عنها المسؤول الإعلامي للواء بالجيش الوطني الليبي، لكن إبراهيم الجضران يحاول بشتى السبل السيطرة على منطقة الحقول النفطية في الجنوب والهلال النفطي إلا أن الجيش الوطني الليبي يتصدى لمحاولته بكل قوة.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

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