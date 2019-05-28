المنصوري يوضح حقيقة انسحاب الجيش من محاور طرابلس.. ومصادر ميدانية تكشف ما حدث في “صلاح الدين”

أوضح اللواء فوزي المنصوري، قائد محور عين زارة بالجيش الوطني الليبي حقيقة انسحاب قوات الجيش الليبي من أي محور في العاصمة طرابلس.

وأكد المنصوري في تصريحات اعلامية لـ”جريدة الاتحاد” اليوم أن “الانسحاب أمر غير وارد نهائياً وما يردده إعلام الإخوان أكاذيب وشائعات”.

وقال اللواء المنصوري أن طائرات تابعة للكلية الجوية مصراتة الداعمة لحكومة الوفاق شنت غارات على مواقع مدنية في ضواحي طرابلس.

على ذات الصعيد أكدت مصادر ميدانية بحسب الـ«الاتحاد»، إن قوات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق أطلقت صواريخ من طراز جراد على منطقة مشروع الهضبة في محور صلاح الدين على منازل السكان المدنيين، ما أدى لسقوط عدد من الضحايا.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

واسفرت الاشتباكات في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 562 قتيلا، بينهم 40 مدنيا، و2855 جريحا، بينهم 106 مدنيا، ونزوح ما يقارب 82 آلف شخص.

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