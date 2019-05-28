بركان الغضب: تعزيزات عسكرية جديدة لمحاور القتال في طرابلس

أعلنت عملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق عن الدفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى محاور القتال في العاصمة طرابلس.

وقال مكتب الإعلام التابع لغرفة عملية “بركان الغضب”، إن تعزيزات عسكرية من كتيبة حطين مصراتة التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى، توجهت فجر أمس إلى المواقع المكلفة بها وفقاً لتعليمات قيادة العملية، دون أن تكشف عن المحور الذي ستتوجه إليه هذه التعزيزات العسكرية.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

واسفرت الاشتباكات في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 562 قتيلا، بينهم 40 مدنيا، و2855 جريحا، بينهم 106 مدنيا، ونزوح ما يقارب 82 آلف شخص.

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