توقعات حالة الطقس والبحر اليوم الثلاثاء 28 مايو في ليبيا

توقع خبراء الطقس والارصاد في تقرير صادر عن حالة الطقس والبحر اليوم الثلاثاء 28 مايو أن تشهد الاجواء حالة ضعيفة من عدم الاستقرار مع احتمالية لأمطار متفرقة على بعض المناطق.

وفيما يلي تفاصيل طقس ليبيا ليوم الثلاثاء 28 مايو:

وفقا للتقرير تكون درجات الحرارة نهار اليوم معتدلة بالمناطق الساحلية وأقصى الشمال، مائلة للحرارة بالوسط وساخنة بالجنوب خصوصاً الجنوب الشرقي.

وتوقع التقرير أن تشهد بعض المناطق حالة ضعيفة من عدم الاستقرار مع احتمال هطول أمطار (متفرقة) خلال الـ 24 ساعة القادمة بمناطق الوسط والجنوب الغربي والجزء الشرقي من الخليج بالإضافة إلى الدواخل الشمالية الشرقية مع كميات متفاوتة ومتوسطة في أحسن الأحوال.

فيما تكون الأجواء بباقي الجهات مستقرة مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتكون حالة البحر هادئ إلى قليل الاضطراب وصالح لكافة الأنشطة البحرية بكامل السواحل.

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