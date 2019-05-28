غارات جوية للجيش على هذه المناطق جنوبي طرابلس

استهدفت مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش الوطني تمركزات للقوات الداعمة لحكومة الوفاق في محور عين زارة ومناطق الرملة والكريمية وبوشيبة والكسارات جنوبي العاصمة طرابلس.

ونجح الجيش الليبي في تحقيق تقدم ملموس في محور طريق مطار طرابلس الدولي والسيطرة على معسكر النقلية، وكبد الميليشيات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق خسائر كبيرة في العتاد والأرواح أجبرتهم على التراجع.

كما شهد محور عين زارة أيضاً تقدماً لقوات الجيش الليبي جنوبي العاصمة، وتم تدمير مجموعة من الآليات التابعة لقوات حكومة الوفاق بواسطة الكرونيت.

وقالت مصادر ميدانية وسكان، إن الجيش الليبي يقترب من وسط العاصمة طرابلس، وقال سراج المجبري، مساعد رئيس أركان الجيش الوطني، أمس، إن قواته حققت مكاسب في منطقة صلاح الدين، على بعد بضعة كيلومترات من مركز المدينة.

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