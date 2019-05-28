بيان لداخلية “الوفاق” بشأن القصف على منطقة “صلاح الدين”

نددت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بـ“القصف العشوائي” الذي تعرضت له منطقة صلاح الدين ببلدية عين زارة بالعاصمة طرابلس ظهر الاثنين.

وأضافت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها وأورده المكتب الاعلامي على الموقع الرسمي التابع للوزارة، أن القصف الذي استهدف منطقة صلاح الدين بوابل كثيف من الصواريخ العشوائية، كان مصدره الأجزاء التي يسيطر عليها الجيش الوطني بضواحي العاصمة، وقد تسبب بأضرار بشرية ومادية لعدد أربعة منازل للمواطنين وإصابة مباشرة لمستشفى صلاح الدين المتوقف عن العمل منذ فترة.

وطالبت الوزارة كافة المواطنين المتضررين من القصف التقدم ببلاغات لدى أقرب مركز شرطة بهدف معاينة آثار الجريمة وتحريزها وتبليغ النيابة العامة المختصة.

على ذات الصعيد أكدت مصادر ميدانية بحسب وسائل اعلام، إن قوات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق أطلقت صواريخ من طراز جراد على منطقة مشروع الهضبة في محور صلاح الدين على منازل السكان المدنيين، ما أدى لسقوط عدد من الضحايا.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

واسفرت الاشتباكات في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 562 قتيلا، بينهم 40 مدنيا، و2855 جريحا، بينهم 106 مدنيا، ونزوح ما يقارب 82 آلف شخص.

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