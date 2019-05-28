الإعلام الحربي: داعش والقاعدة يقاتلان مع قوات الوفاق

كشفت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني أسماء جديدة لمتطرفين ومتهمين في قضايا إرهابية في مدينة بنغازي يشاركون مع المجموعات المسحلة التابعة لحكومة الوفاق.

وجاءت عملية الكشف عبر مقطع فيديو، نشرته الشعبة، مرفقا بأسماء المتطرفين، والقضايا المتهمين فيها، وكان منهم، سليمان الجهاني، الملقب بـ”الكوم” وهو أحد مقاتلي سرية راف الله السحاتي المعروفة، والتي كانت تتبع لمجلس شورى بنغازي. وهو متهم في قضية اغتيال الشرطي وليد نجم الذي تم اغتياله في العام 2014. ومن بعده، كان “حسين علي المنفي” الذي يعد من اخطر المطلوبين للقيادة العامة، وقد ظهر اسمه في اعترافات الإرهابي محمد المغربي المعروف بـ”رندة”.

وينتمي المنفي لمجموعة الإرهابي “فرج عظمة” والإرهابي “آدم البرعصي” شقيق الإرهابي محمود البرعصي. وشارك المنفي في القتال ضد الجيش الوطني، وارتكب أكثر من 16 عملية اغتيال ومطلوب لدى الأجهزة الأمنية في بنغازي.

أما الاسم الثاني، فهو “علي الريشي” الملقب بـ”الريشي” من سكان الفويهات في بنغازي، شارك في عمليات ضد الجيش الوطني في محور الصابري، في فترة تحرير المدينة من التنظيمات الإرهابية. ويليه يأتي “عبدالله عبدالسلام بوحجر”، من سكان الصابري، ويتبع لمجموعة الإرهابي أحمد سويري التابع لأنصار الشريعة، والذي قتل بعدها في العام 2016.

ومن الأسماء أيضا، “إسلام عبدالله بوجلدين” الملقب بـ”المحجوبي” من سكان الفتايح في مدينة درنة، وقد قتل في العاشر من شهر أبريل الماضي، في معارك ضد الجيش الوطني.

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