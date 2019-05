قريبا.. الانتهاء من الترتيبات النهائية لافتتاح خط جوي بين مطاري معيتيقة و تمنهنت

المتوسط:

يواصل النائب بالمجلس الرئاسي، أحمد عمر معيتيق”، عقد اجتماعاته الدورية مع الوزارات الخدمية بعقده اجتماعاً ظهر اليوم الاثنين مع وزراء كل من:- “الحكم المحلي ، الاقتصاد والصناعة، المالية، المواصلات، الصحة، التعليم”، بالإضافة للشركة العامة للكهرباء.

وتركز الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء لمناقشة المواضيع الخدمية، ومنها آليات دعم شركة الخدمات العامة حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها داخل بلدية طرابلس الكبرى، واستعراض مشاريع القرارات التي تدعم الشركة.

كما استعرض المجتمعون أهمية استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطارات المنطقة الجنوبية، حيث أعلن وزير المواصلات استكمال الترتيبات النهائية لافتتاح خط جوي بين مطاري “معيتيقة و تمنهنت” خلال الأيام القادمة ، والعمل على افتتاح خطوط أخرى بمطارات” أوباري، غات، غدامس” .

