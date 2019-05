المتوسط:

أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عن ثقته في تمكن مهندسي الشركة تشغيل محطة أوباري خلال الأيام القادمة.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة، أن تشغيل هذه المحطة يسهم في سد العجز القائم على الشبكة العامة وخاصة في مناطق الجنوب.

The post “العامة للكهرباء”: تشغيل محطة أوباري خلال الأيام القادمة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية