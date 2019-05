انعقاد الاجتماع الثاني للجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد الأصول والأموال الليبية بالخارج

المتوسط:

عقدت اللجنة المشكلة بموجب القرار الرئاسي رقم 2019502 لمتابعة الأحكام الصادرة ضد الأصول والأموال الليبية بالخارج، اجتماعها الثاني بديوان وزارة العدل برئاسة وزير العدل رئيس اللجنة وبحضور اعضائها وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية ووكيل وزارة التخطيط، ومدير الإدارة القانونية بمصرف ليبيا المركزي ورئيس قسم المنازعات الخارجية بإدارة القضايا، إلى جانب مدير المكتب القانوني بوزارة العدل ومدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية وعدد من مستشاري وزير العدل .

وتطرق الاجتماع إلى الاحكام الصادرة ضد الأصول الليبية بالخارج، كما ناقش الاليات المتاحة للتعامل مع هذه الأحكام وأفضل السبل لتقليل المخاطر ضد الأصول الليبية بالخارج، وضرورة ايجاد آلية وطنية تجمع الأجهزة الحكومية المعنية جميعا تضمن تنسيق الجهود جميعها وصولا إلى حماية أمثل للاصول والموجودات الليبية بالخارج .

وانتهى الاجتماع إلى جملة من التوصيات وإلى تكليف إدارة القضايا بتقديم بيان بالاحكام الخارجية وتقديرات بالمبالغ المحكوم بها.

وتم في الختام الاتفاق على أن تستانف اللجنة أعمالها مطلع شعر يونيو القادم .

