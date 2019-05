جولة أمنية لمدير إدارة الـدعم المـركزي داخـل الـعاصمة طـرابلس

المتوسط:

قـام مـدير الإدارة الـعامة للـدعم الـمركزي العـميد مـحمد فـتح الله، بـجولة أمـنية داخـل الـعاصمة طـرابلس برفـقة عـدد مـن الـضباط بـالإدارة، حـيث اطـلع خـلال الـجولة عـلى سـير الـعمل الأمـني بـالـدوريات والـتمركـزات الأمـنية والـجهود الـتي تـبذلها الأجـهزة الأمـنية فـي حـفظ الأمـن داخـل الـعاصمة.

وشـدد عـميد فـتح الله، عـلى ضـرورة الـضبط والـربط والـتعاون بـين الأجـهزة الأمـنية لـحفظ الأمـن والاسـتقرار والـمحافظة عـلى الـممتلكات الـعامة والـخاصة والـمجاهرة بـالأمـن والـسهر عـلى راحـة الـمواطنين، مـثمناً الـجـهود الـتي تـبذلها الأجـهزة الأمـنية فـي فـرض الأمـن والاسـتقرار وأداء الـواجب الـوطني عـلى أكـمل وجـه.

